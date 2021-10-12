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شكرا لبحثكم عن خبر اللواء عيدروس الزبيدي يصدر قرار تعيين جديد.. الاسم والصورة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم "83" لسنة 2021، قضت مادته الأولى بتعيين الأخ/ علي محمود محمد عبيد، سكرتيرًا إعلاميًا وصحفيًا لرئيس المجلس الانتقالي.
وقضت المادة الثانية من القرار بأن يُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للمجلس الانتقالي ووسائل الإعلام التابعة له.
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