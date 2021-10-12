شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يتقدمون الى سوق الجوبة وينشرون اولى الصور من امام منزل اللواء مفرح بحيبح جنوب مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حققت مليشيات الحوثيين المدعومة من ايران، تقدما واسعا في مديرية الجوبة عقب سيطرتها على مواقع استراتيجية خلال معارك مستمرة منذ امس.

وقالت مصادر محلية ان المليشيات الحوثية تقدمت الى سوق الجوبة في منطقة واسط بالتزامن مع استماتها للتقدم باتجاه مركز المديرية.

ونشر نشطاء حوثيين اليوم صور اولية عقب تقدمهم في مديرية الجوبة من إمام مستشفى 26 سبتمبر الحكومي وكذلك من إمام منزل القائد العسكري اللواء الركن مفرح بحيبح جنوب مأرب.

وذكرت المصادر، إن التقدمات الحوثية الاخيرة في مديرية الجوبة، اجبرت مئات الاسر الى النزوح باتجاه مدينة مأرب هروبا من نيران المليشيات الحوثية المستمرة في ايجاد ازمات انسانية جديدة.

وأشارت المصادر بان مليشيات الحوثي وبعد سيطرتها على منطقة واسط تتقدم للسيطرة على منطقة الجديد مركز مديرية الجوبة ، وسط انباء غير مؤكدة عن سيطرتها عليه.

ولفتت المصادر الى ان التقدم الذي حققته مليشيات الحوثي اليوم يأتي بعد تمكنها يوم أمس من السيطرة على جبل المغرة الاستراتيجي والذي يسيطر نارياً على العشرات من القرى بما فيها واسط.

كما سيطرت المليشيات الانقلابية على أيضاً على تباب شراع بقلان الجنوبية، وأكملت سيطرتها على السلاسل الجبلية الغربية للمديرية، وهي الزاحم وبرم وشرقي وعدد من القرى في القطاع الشرقي.

وقالت المصادر بان تقدم رجال القبائل خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، الا ان عدم تعزيزهم بالمقاتلين في وجه الكثافة البشرية لمليشيات الحوثي ، صعبت من الموقف.

المصادر حذرت من سيطرة مليشيات الحوثي على مركز الجوبة ومفرقها ، وقالت بان ذلك يعني فرض حصار على المقاتلين والسكان في جبل مراد ، وخلق مأساة مشابهة لمأساة العبدية.

وحول الوضع في العبدية ، قالت المصادر بأن مقاتلي القبائل لا زالوا يفشلون محاولات مليشيات الحوثي التقدم من عدة محاور، وسط استمرار الحصار الخانق الذي تفرضه مليشيات الحوثي على سكان المديرية منذ اكثر من 20 يوما.