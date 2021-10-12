عاجل.. التحالف يدمر ثاني مسيرة حوثية باتجاه السعودية خلال ساعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي، مساء السبت، تدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.



وأكد التحالف العربي أن كل المحاولات العبثية لمليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين تم صدها وتدميرها.

ويأتي التصدي لهذه المسيرة، في إطار الخسائر المستمرة لمليشيات الحوثي الإرهابية خلال الساعات الأخيرة ما يعكس تقهقر أمراء الحرب الموالين لإيران.

وكانت الدفاعات السعودية اليوم الثلاثاء، بالمرصاد لطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط، جنوبي المملكة.

وأكد التحالف العربي دعمه للجيش اليمني ورجال القبائل في فك الحصار عن مديرية العبدية بمحافظة مأرب، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تحمل المسؤولية في فك الحصار عن المدنيين هناك

وفي الآونة الأخيرة تصاعدت هجمات الحوثيين في الداخل اليمني وضد مناطق بالسعودية، في اعتداءات لاقت موجة إدانات دولية وعربية واسعة النطاق.