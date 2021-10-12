رئيس الوزراء يعود الى العاصمة المؤقتة بعد زيارة رسمية لمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء اليوم، الى العاصمة المؤقتة عدن، قادما من القاهرة بعد زيارة رسمية ناجحة الى جمهورية مصر العربية، تلبية لدعوة نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.



وكان رئيس الوزراء قد غادر مطار القاهرة الدولي، حيث كان في مقدمة مودعيه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس بعثة الشرف المرافقة عمرو طلعت.

وعقد رئيس الوزراء مباحثات ثنائية مع نظيره المصري وجلسة مباحثات موسعة، تناولت العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع والمستجدات وفي مقدمتها المستجدات على الساحة الوطنية والدعم المصري الثابت لليمن وشعبها وحكومتها الشرعية ورفضها التدخل الإيراني في شؤونها، إضافة الى القضايا التي تهم اليمن ومصر وخصوصا المتصلة بجهود البلدين للحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وتنسيق المواقف إزاء التهديد الخطير الذي يمثله خزان صافر النفطي، مع استمرار رفض مليشيا الحوثي السماح للفرق الأممية بصيانته وتفريغه.

كما تطرقت المباحثات الى المزيد من التسهيلات الممكن تقديمها للجالية اليمنية في مصر، وجوانب الدعم الممكن تقديمها من جمهورية مصر العربية لليمن.

وعقدت على هامش الزيارة الرسمية مباحثات ثنائية بين الوزراء من أعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء ونظرائهم في جمهورية مصر العربية، ركزت على جوانب التعاون المشتركة في مجال الكهرباء والطاقة والنفط والثروات المعدنية والصحة، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء خلال الزيارة وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج، والنقل عبدالسلام حميد، والنفط والمعادن عبدالسلام باعبود، والصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين افراح الزوبة.