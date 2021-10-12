شجاع الدين يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة حظر التجارب النووية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا السفير هيثم شجاع الدين اليوم مع الامين العام التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الدكتور روبرت فلويد.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على اهميه تعزيز التعاون بين اليمن والمنظمة في مجال الدعم الفني والتقني وذلك من خلال دعم اليمن بأجهزة ومعدات وتدريب الكوادر اليمنية في مجال رصد الزلازل والبراكين وبناء قدرات الاجهزة المعنية في اليمن.

واكد السفير تعاون اليمن ودعمها الكامل للأمين التنفيذي وللمنظمة من اجل تحقيق نزع السلاح النووي وحضر التجارب النووية في منطقة الشرق الأوسط والعالم بما من شأنه خدمة السلم والأمن الدوليين.

كما سلمه رسالة تهنئة من وزير الخارجية الدكتور احمد عوض بن مبارك بمناسبة تسلمه مهام الامين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

من جانبه اكد الأمين التنفيذي استعداد المنظمة تفعيل التعاون بين المنظمة اليمن في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر اليمنية في رصد الزلازل وتحليل بيانات أجهزة الرصد للتجارب النووية.