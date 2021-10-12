شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة مخاطر خزان صافر ومنظمة (إيمو) تناقشان دعم الخطة الوطنية للطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت لجنة مواجهة المخاطر المحتملة للتلوث النفطي من خزان النفط صافر، اليوم، خلال اجتماع افتراضي، مع المختصين في المنظمة البحرية الدولية (إيمو)، سُبل دعم الخطة الوطنية للطوارئ وتحديثها وتوفير المتطلبات والتدريب اللازم لتنفيذها.



وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية المهندس محمد بن عيفان، والمسؤول المختص في قسم البيئة البحرية في المنظمة يولكا براندت، إلى الخطر المترتب على حدوث كارثة التسرب أو انفجار خزان السفينة الذي يحمل 1,1 مليون برميل من النفط الخام، وآثار ذلك الخطر على البيئة البحرية والجزر والشواطئ في البحر الأحمر، نتيجة لعدم السماح بتفريغ الخزان من قبل المليشيا الحوثية.