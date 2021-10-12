محافظ حضرموت يلتقي اللجان المشكلة من ساحل ووادي المحافظة الخاصة بانتشال الوضع المعيشي للمواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اللجان المشكلة من ساحل ووادي المحافظة، الخاصة بانتشال الوضع المعيشي للمواطنين.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، كشف المحافظ البحسني عن إجراءات اتخذتها السلطة المحلية بناءً على الاجتماع الموسع مع مناصب ومشايخ ومقادمة القبائل والمكونات السياسية ورجال الدين والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة بهدف التخفيف عن المواطنين وطأة الأعباء المعيشية، تمثّلت بتشكيل فريق عمل عكف اجتماعات مكثّفة لمدة ثلاث أيام، وخرج بجملة من القرارات واتخاذ بشأنها عدد من الإجراءات التي ستخفف من معاناة المواطنين.

واستعرض المحافظ جهود السلطة للتخفيف عن المواطنين الضائقة التي يمرون بها نتيجة لتدهور العملة المحلية المتمثلة في بيع الأسماك بسعر مخفض يصل إلى 50% من سعر السوق المحلي، وإنشاء صندوق حضرموت الخيري الذي سيبدأ عمله خلال الأيام القادمة وسيستهدف 10% من الأسر المعدمة بالمحافظة، وأعلن عن بدء دعم السلطة للمخابز وتحملها 50% من تكلفة الروتي والخبز خلال الأيام القريبة القادمة، تزامنًا مع احتفالات بلادنا بأعياد أكتوبر وسبتمبر.