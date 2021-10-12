اخبار الخليج / اخبار اليمن

توجيهات باعتماد مشروع تعشيب ملعب نادي الهجرين بمديرية دوعن

0 نشر
اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توجيهات باعتماد مشروع تعشيب ملعب نادي الهجرين بمديرية دوعن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء رياض الجهوري، للإطلاع على نشاط الشباب والرياضة بوادي حضرموت.

 

واستمع محافظ حضرموت من رياض الجهوري إلى شرحٍ موجزٍ حول نتائج زيارة وزير الشباب والرياضة نايف البكري الأخيرة إلى وادي حضرموت، وخطة المكتب خلال العام الماضي والحالي، ومستوى تنفيذها في سبيل إنعاش النشاط الشبابي والرياضي، كما اطلع المحافظ على الدراسات النهائية لمشاريع تعشيب 10 ملاعب في وادي حضرموت، لبدء إنزال مناقصاتهن.

 

ووجه المحافظ البحسني باعتماد مشروع تعشيب ملعب نادي الهجرين بمديرية دوعن، اهتمامًا من قيادة السلطة المحلية بقطاعي الشباب والرياضة، وللارتقاء بمستوى ملاعب الأندية ، مشيدًا بدور مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء من خلال تنفيذ الخطط وفقًا والجدول الزمني المحدد لها.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا