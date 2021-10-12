توجيهات باعتماد مشروع تعشيب ملعب نادي الهجرين بمديرية دوعن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء رياض الجهوري، للإطلاع على نشاط الشباب والرياضة بوادي حضرموت.



واستمع محافظ حضرموت من رياض الجهوري إلى شرحٍ موجزٍ حول نتائج زيارة وزير الشباب والرياضة نايف البكري الأخيرة إلى وادي حضرموت، وخطة المكتب خلال العام الماضي والحالي، ومستوى تنفيذها في سبيل إنعاش النشاط الشبابي والرياضي، كما اطلع المحافظ على الدراسات النهائية لمشاريع تعشيب 10 ملاعب في وادي حضرموت، لبدء إنزال مناقصاتهن.

ووجه المحافظ البحسني باعتماد مشروع تعشيب ملعب نادي الهجرين بمديرية دوعن، اهتمامًا من قيادة السلطة المحلية بقطاعي الشباب والرياضة، وللارتقاء بمستوى ملاعب الأندية الرياضية، مشيدًا بدور مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء من خلال تنفيذ الخطط وفقًا والجدول الزمني المحدد لها.