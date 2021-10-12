شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يوجه باعتماد إقامة منافسات رياضية لأندية ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، باعتماد إقامة منافسات رياضية بين أندية ساحل حضرموت في أكثر من سبع ألعاب.



كما وجه المحافظ البحسني بدعم نشاط الفرق الشعبية التابعة للأندية، اهتمامًا من قيادة السلطة لتنشيط الحراك الشبابي وعودة الرياضة بعد انقطاعها نتيجة لظروف جائحة كورونا، على أن يباشر مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت عمله بالتنسيق مع فروع الاتحادات الرياضية بتنفيذ التوجيهات من خلال إقامة الأنشطة المعتمدة.