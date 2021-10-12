محافظ المهرة يزيح الستار عن مشروع تركيب اللوحات الإرشادية والمرورية لمدينة الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أزاح الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، الستار عن مشروع تركيب اللوحات المرورية والإرشادية لمدنية الغيضة والخط الدولي الرابط بين عاصمة المحافظة ومديرية شحن بعد إنجازه، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر ووممثل منظمة شركاء اليمن في المهرة الأستاذ عبدالرحمن خودم الجهة الممولة للمشروع.



وأكد المحافظ "بن ياسر" على أهمية مشروع تركيب اللوحات الإرشادية والمرورية الذي يهدف إلى أرشاد سائقي السيارات والمسافرين وتنبيههم على الأماكن الخطيرة والمنعطفات على مسار الطرق والخطوط الطويلة وخاصة خط الغيضة - شحن الذي تسبب في حوادث متكررة وخسائر في الأرواح والممتلكات.

وشكر المحافظ "بن ياسر" جهود منظمة شركاء اليمن وتمويلها لعدد من المشاريع المهمة في محافظة المهرة، كما شكر المحافظ مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية وكافة الجهات التي ساهمت في نجاح المشروع.

بدورها أشارت الأستاذة يسرى خوار رئيسة مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، إلى إن مشروع تركيب اللوحات المرورية والإرشادية ينفذ برعاية الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة وتحت إشراف مكتب التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب الأشغال العامة والطرق وشرطة السير بالمحافظة ، وبتمويل من منظمة شركاء اليمن بكلفة قدرها 37 ألف دولار.

حضر الفعالية مستشار المحافظ الأستاذ أحمد بلحاف، ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ علي بن محيسن ونائب مدير شرطة السير بالمحافظة العقيد سالم محمد البيض ونائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية الأستاذ سالم سويلم ومدير شرطة السير بمديرية الغيضة الملازم حسين المراني.