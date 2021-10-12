اختتام دورة المهارات الإدارية للقيادات التنفيذية بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

اختتمت الإدارة العامة للبحوث والتدريب بمحافظة المهرة، اليوم، دورة المهارات الإدارية التي استهدفت مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة، برعاية معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي.



وخلال الفعالية أشار وكيل المحافظة لقطاع التعليم الشيخ صالح محمد عليان، إلى أن السلطة المحلية تولي قطاع التدريب والتأهيل أولوية كبرى، متمنياً الاستفادة القصوى من مخرجات الدورة وتطبيقها في العمل الوظيفي.

من جانبه؛ أوضح مدير عام البحوث والتدريب بالمحافظة الأستاذ محمد أحمد شملان، أن التدريب الذي استمر لثلاثة أيام أعطى للمتدربين بعض المهارات الجديدة في العمل الإداري، متمنياً عكسها والاستفادة منها في الإدارات الحكومية، شاكراً السلطة المحلية على دعمها المتواصل لإدارة البحوث في كافة أنشطتها.