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البحسني يوجه باعتماد إقامة منافسات رياضية لأندية ساحل حضرموت ويدعم نشاط الفرق الشعبية التابعة للأندية

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، باعتماد إقامة منافسات رياضية بين أندية ساحل حضرموت في أكثر من سبع ألعاب.

كما وجه المحافظ البحسني بدعم نشاط الفرق الشعبية التابعة للأندية، اهتمامًا من قيادة السلطة لتنشيط الحراك الشبابي وعودة بعد انقطاعها نتيجة لظروف جائحة ، على أن يباشر مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت عمله بالتنسيق مع فروع الاتحادات بتنفيذ التوجيهات من خلال إقامة الأنشطة المعتمدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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