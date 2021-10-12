السفير محمد طه يطلع الاتحاد الأوروبي على تطورات الأوضاع بمأرب وحصار العبدية

التقى رئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الأوروبي السفير محمد طه مصطفى اليوم مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز العمل الخارجي السفير فرناندو جنتليني لاطلاعه على تطورات الموقف بمحافظة مأرب وخاصة مديرية العبدية التي تتعرض لحصار همجي وهجمات ارهابية ضد سكانها من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع