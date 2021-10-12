- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير محمد طه يطلع الاتحاد الأوروبي على تطورات الأوضاع بمأرب وحصار العبدية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
التقى رئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الأوروبي السفير محمد طه مصطفى اليوم مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز العمل الخارجي السفير فرناندو جنتليني لاطلاعه على تطورات الموقف بمحافظة مأرب وخاصة مديرية العبدية التي تتعرض لحصار همجي وهجمات ارهابية ضد سكانها من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.
وأشار مصطفى الى منع ميليشيا الحوثي دخول الغذاء والدواء لمديرية العبدية واستمرار قصفها بمختلف أنواع الأسلحة.. مطالبا الاتحاد الأوربي بضرورة التدخل لرفع الحصار والضغط على ميليشيات الحوثي الإيرانية لإيقاف حربها وحصارها وسرعة تقديم المساعدات الطبية والمواد الغذائية للسكان عبر ممرات امنة وتمكين المصابين من الخروج لتلقي العلاج.
وأكد المسئول الأوربي أنهم سيواصلون جهودهم لدعم تسوية سياسية لانهاء الحرب وتقديم المساعدات ودعمهم للمبعوث الأممي الجديد للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء الحرب ومعاناة الشعب اليمني.