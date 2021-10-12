شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك بالاجتماع الوزاري العربي لمناقشة السوق المشتركة ودورها بتنمية الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شارك وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، اليوم، في الاجتماع الوزاري لوزراء الكهرباء العرب، والذي نظمه البنك الدولي، وكُرس لمناقشة السوق العربية المشتركة للكهرباء ودورها في النهوض بالتنمية في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.



وأكد الوزير كلشات، تطلع الحكومة لتقوية البنية التحتية لخطوط النقل وشبكات التوزيع لتكون قادرة على الانخراط في الشبكة العربية المشتركة .. داعيا الأشقاء إلى التعاون مع توجهات الحكومة لتنمية قطاع الكهرباء الحيوي والهام .. معبرا عن شكره لإدارة البنك الدولي على حرصها لعقد هذا الاجتماع الهام الذي يعد خطوة لنقاشات وحوارات مستقبلية تحقق الأهداف المرجوة للربط الكهربائي في المنطقة.

كما أكد المشاركون في الاجتماع، أهمية الربط المشترك بين الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما له من دور في الحفاظ على مصادر الطاقة والتقليل من التحول المناخي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون .. منوهين بدور الربط المشترك في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتنشيط الاقتصاد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.