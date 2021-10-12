صناعة عدن تغلق محلات تجارية وصرافة بالشيخ عثمان

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يزيد بن سلمان - شبوة - الصناعة بعدن تدشن حملة رقابية وتغلق سبع محلات تجارية وصرافة بمديرية الشيخ عثمان

رضوان المسوري

دشن مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن المهندس محمد عبادي صباح اليوم حملة رقابية على المراكز التجارية أنطلاقا من مديرية الشيخ عثمان لإشهار أسعار السلع على أبواب المحلات وإلزام محلات الصرافة بإستخراج الوثائق المطلوبة لمزاولة نشاطهم .

وفي الحملة التي تأتي بتوجيهات صارمة من قيادة الصناعة والتجارة وقيادة المحافظة ، وشارك فيها مدير عام استقرار الأسواق وحماية المستهلك فضل صويلح ومدير ادارة الرقابة التموينية بعدن عمر عباد ومدير غرفة عمليات الصناعة عبدالسلام منصور، أكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة المهندس محمد عبادي، على أهمية التزام تجار الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بإشهار أسعار المواد الغذائية على أبواب المحلات أمام المستهلك بحسب المتغيرات السعرية، وعدم التهاون مع المخالفين وستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية.

واوضح عبادي، ان الحملة شملت محلات الصرافة للتأكد والتشديد على أهمية استخراج الوثائق والتراخيص المطلوبة لمزاولة نشاطهم ، كما شملت الحملة محلات الجملة لبيع البيض وإلزامهم بأهمية الفواتير في عملية البيع والشراء وإشهار الأسعار على أبواب المحلات ليتم ضبط المبالغين في عملية البيع للمستهلك، مشيرا انه تم اغلاق سبع محلات مخالفة تنوعت في عدم إشهار أسعار السلع الغذائية ونقص وثائق مزاولة المهنة وعدم التعامل بالفواتير في عملية البيع والشراء ، لافتا إلى أن الحملة الرقابية تأتي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير وتوجيهات وزير الصناعة والتجارة بتكثيف الحملات الرقابية منوها باستمرار الحملة في جميع مديريات محافظة عدن .