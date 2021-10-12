كهرباء عدن تواصل حملة فصل التيار العشوائي وتحصيل مديونية كبار المشتركين

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعلام كهرباء عدن تواصل المؤسسة العامة لكهرباء عدن حملتها التي أطلقتها مطلع الاسبوع الجاري بفصل التيار العشوائي وتحصيل مديونية كبار المشتركين المتخلفين عن سداد الفواتير. حيث نفذت قيادة المنطقة الثالثة بالمؤسسة بإشراف مدير عام المنطقة المهندس ماجد صالح صباح اليوم الثلاثاء حملة فصل التيار الكهربائي العشوائي من الشبكة العامة للكهرباء بمنطقة الحسوة حي الصيادين بصورة نهائية وذلك للتقليل من حجم فاقد التيار الكهربائي جراء الربط العشوائي. وتأتي هذه الحملة بحسب توجيهات من معالي وزير الكهرباء والطاقه الدكتور أنور كلشات و محافظ العاصمة الأستاذ أحمد حامد لملس وبمتابعة من قبل مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء عدن الأستاذ سالم الوليدي،والتي تهدف إلى تحصيل مديونية كبار المشتركين المتخلفين عن سداد فواتير الاستهلاك الشهري بالإضافة إلى إنهاء ظاهرة الربط العشوائي والمزدوج بعموم مديريات العاصمة عدن.

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