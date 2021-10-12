مناقشة الدور الإنساني لبرنامج الغذاء العالمي في مأرب وإنقاذ السكان المحاصرين في العبدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في العاصمة المؤقتة عدن موتينتا شيموكا والوفد المرافق لها، الدور الانساني للبرنامج وتدخلاته في مأرب لمساعدة آلاف الأسر النازحة والمجتمع المضيف المحتاجين للعون الغذائي.



وتطرق اللقاء إلى الحاجة لتوسيع تدخلات برنامج الغذاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة مأرب، وتصعيد مليشيا الحوثي تجاه مأرب، واستهدافها الممنهج والمباشر للمدنيين في القرى ومخيمات النزوح بالقصف الناري بمختلف الأسلحة والحصار العسكري والاقتصادي.

كما ناقش اللقاء الدور الإنساني لبرنامج الغذاء، في إنقاذ حياة الأسر المحاصرة في مديرية العبدية من قبل مليشيا الحوثي التابعة لايران، والبالغ عددها 5300 أسرة تضم 35 ألف نسمة، بعد نفاذ الغذاء والدواء والمياه ومشتقات الطاقة وغيرها من الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يهدد حياتهم بالموت جوعا تحت الحصار، وهو ما يعتبر جريمة حرب بحق الإنسانية بموجب كافة القوانين والتشريعات الدولية.

وأعرب الدكتور مفتاح، عن أمله بدور فاعل وسريع لبرنامج الغذاء العالمي، وحشد الموقف الدولي الحازم لإجبار مليشيا الحوثي على فتح ممرات آمنة لتسيير قوافل المساعدات الإنسانية لإمداد كافة الأسر المحاصرة بالمديرية باحتياجاتهم الأساسية وإنقاذهم من الإبادة الجماعية والموت البطيء جوعا وعطشا ومرضا وتحت القصف المكثف وفق إستراتيجية الأرض المحروقة .. مشيدا بجهود البرنامج في هذا الإطار.

كما شدد على التزام برنامج الغذاء العالمي وشركائه الإنسانيين في مأرب بجودة مواصفات المواد الغذائية المقدمة لمساعدة المواطنين والشروط السليمة للتخزين والنقل وفق المعايير العالمية .. مؤكداً علی ضرورة تحديث بيانات تتبع مواقع تواجد النازحين الجدد في مديريات رحبة والجوبة وجبل مراد والوادي وعاصمة محافظة مأرب، واستمرار تغير حركة النازحين بحسب الظروف التي تفرضها عليهم التطورات.