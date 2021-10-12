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مدير شرطة حجة يتفقد العمل الأمني في مديرية ميدي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد مدير عام شرطة محافظة حجة العميد أمين الحجوري، اليوم، سير العمل في إدارة شرطة مديرية ميدي، واطلع على أداء الأجهزة الأمنية في المديرية ومستوى الانضباط والجاهزية.

 

واستمع العميد الحجوري من ادارة أمن المديرية إلى شرح موجز عن مستجدات الوضع الامني والصعوبات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية وسبل معالجتها.

 

وشدد الحجوري على ضرورة الالتزام بالانضباط والجاهزية لكافة الوحدات الأمنية، وبما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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