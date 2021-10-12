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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير شرطة حجة يتفقد العمل الأمني في مديرية ميدي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
تفقد مدير عام شرطة محافظة حجة العميد أمين الحجوري، اليوم، سير العمل في إدارة شرطة مديرية ميدي، واطلع على أداء الأجهزة الأمنية في المديرية ومستوى الانضباط والجاهزية.
واستمع العميد الحجوري من ادارة أمن المديرية إلى شرح موجز عن مستجدات الوضع الامني والصعوبات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية وسبل معالجتها.
وشدد الحجوري على ضرورة الالتزام بالانضباط والجاهزية لكافة الوحدات الأمنية، وبما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار.