رئيس مجلس الشورى يلتقي القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

ناقش رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع القائمة بأعمال السفير الامريكي كاثي ويستلي، آفاق السلام الدائم والشامل في اليمن، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وخلال اللقاء أكد الدكتور بن دغر، أن الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تسعى لتحقيق السلام الذي يلتزم أطرافه المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

ووضع المسؤولة الأمريكية في صورة الوضع القائم في البلاد، مع ازدياد حالة العنف التي يمارسها الحوثيون، في مأرب ومناطق مختلفة من اليمن. وحث رئيس المجلس الحكومة الأمريكية على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين لدفعهم إلى طاولة الحوار.

وكان رئيس المجلس قد أشاد بالدور النشط للمبعوث الأمريكي ليندر كينج، وصديقه المبعوث الأممي هانز جروندبيرج الجديد في محاولاتهم في البحث عن صيغة عادلة لسلام دائم وشامل في اليمن، يتوافق عليه اليمنيين.. لافتًا الانتباه إلى الدور الإيراني المعطل لعملية السلام. وما يلحقه من أضرار باليمن.

من جانبها أكدت القائمة بأعمال السفار الأمريكية الموقف الامريكي الداعم للشرعية، ووحدة وأمن واستقرار اليمن، ورفضها للممارسات العدوانية الني ينتهجها الحوثيين والتي تقوض الجهود الدولية، وتخلق مزيدًا من التعقيدات في طريق السلام.

كما شددت القائمة بالأعمال على أهمية تنفيذ الأجزاء المتبقية من اتفاق الرياض، ورحبت بعودة الحكومة إلى عدن.

حضر اللقاء كريس دويتش، نائب القائم بأعمال السفارة الأمريكية باليمن