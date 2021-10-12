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هجوم لأبطال الجيش يكبّد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في جبهة الكسارة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

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شن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم هجوماً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة غرب محافظة مارب.

 

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش تمكنوا خلال الهجوم من تدمير قدرات المليشيا في تلك المواقع وأوقعوا مجموعة من عناصرها بين قتيل وجريح.

 

كما تمكن الجيش من استعادة أسلحة خفيفة متوسطة وكميات من الذخائر.

 

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات تجمعات وآليات للمليشيا على امتداد الجبهات وشملت تدمير عربة وعدّة أطقم ومصرع العشرات من العناصر الحوثية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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