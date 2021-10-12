خبير عسكري يعلق على محاولة اغتيال محافظ عدن ووزير الزراعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الشحات غريب

قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن "علي ناجي عبيد"، إن محاولة اغتيال محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والثروة السمكية اليمني اللواء سالم السقطري، يعتبر استهداف لأمن عدن وأمن البلاد بشكل عام.



وأضاف عبيد في تصريحات، بأن الإرهاب من جانبية الحوثي والإخواني بأذرعه المختلفة مثل والقاعدة وداعش ومختلف التسميات المحلية والعربية والعالمية تعمل بتخادم واضح حد التعاون المشترك.

وأكد أنه في الوقت الذي استهدفت المليشيات الحوثية الحكومة عند عودتها في مطار عدن إستهدافا للأمن والإستقرار وكل مشروع ناجح يقود البلاد بإتجاه الإستقرار، تتضامن معها خفافيش الإرهاب القاعشي ( القاعدة وداعش ) في عملية يوم أمس 10أكتوبر 2021 بإستهداف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة لنفس الهدف بالضبط ، مؤكداً بأن الإرهاب عدو النجاح ، وعدو الإستقرار.

يذكر أن محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني نجوا أمس من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة انفجرت في منطقة حجيف الواقعة بين مديريتي المعلا والتواهي بمدينة عدن (جنوب).

ولاقت محاولة اغتيال محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، إدانات عربية ودولية واسعة.