وزير الاتصالات يبحث مع نظيره المصري التعاون في مجال تقنية المعلومات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، اليوم، مع نظيره المصري الدكتور عمرو طلعت، جوانب التنسيق بين البلدين في مجال تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات وسبل تطويرها.



وتطرق اللقاء، الى عدد المواضيع المتعلقة بسبل تعزيز التعاون بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير التقنية الرقمية والاتصالات الحديثة والتصنيعية للهواتف المحمولة والخدمات الاستشارية لدعم الفني بمجال مد الالياف الضوئية.

واشاد العوج بالتجربة المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. مشيرأ الى أهمية التعاون تقديم أوجه الدعم الازم في جوانب التدريب وتنمية قدرات الكوادر اليمنية بأحدث ما توصلت إليه تقنية المعلومات والاتصالات.

واكد حرص الوزارة على تطوير وتحسين منظومة العمل والخدمات وامكانية التعرف على تجارب الجانب المصري في هذا الشأن وكيفية عمل مراكز التدريب المصرية للمساهمة في إحياء مركز الاتصالات في اليمن والعملية التنظيمية فيها والاستفادة من التشريعات ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية ومكافحة الجريمة الالكترونية وتطلعه إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تطوير البريد على مستوى المكاتب البريدية والخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أكد وزير الاتصالات المصري على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين على مدار العقود الماضية، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادتين السياسيتين للتعاون على كافة المستويات، متطلعاً إلى عقد شراكة حقيقية بين الوزارتين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتطرق الى استراتيجية مصر الرقمية وأبرز ما أنجزته في التحول الرقمي والتحول إلى حكومة تشاركية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى الطفرة التي تحققت في مجال بناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال والخطط التي يتم تنفيذها لتطوير البريد المصري وتوسيع فروعه.

في سياق متصل، اطلع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، خلال جولة في القرية الذكية، على التجربة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات التي تضمنها القرية، كما تعرف على سير العملية التعليمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.