بن مبارك يلتقي وزير خارجية بنجلاديش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم وزير خارجية بنجلاديش أبو الكلام عبدالمؤمن، لبحث العلاقات بين البلدين والتطورات في اليمن بالاضافة الى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وفي اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس حركة عدم الانحياز المنعقد في بلجراد، عبر بن مبارك عن تقدير الحكومة اليمنية لمواقف بنجلاديش الداعمة لليمن وللحكومة الشرعية، لاسيما في مجلس حقوق الإنسان.

كما اطلع بن مبارك نظيره البنجالي على المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية والانسانية في اليمن والتصعيد العسكري لمليشيات الحوثي في كل من مأرب وشبوة والذي يعكس تحدي المليشيات للاجماع الدولي لتحقيق السلام، والحصار الجائر على مديرية العبدية لأسابيع في ظل صمت دولي معيب، مشددا على أهمية تحرك المجتمع الدولي للضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية لفك هذا الحصار والسماح بدخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

من جانبه اعرب وزير خارجية بنجلاديش عن تضامن بلاده ودعمها الثابت للحكومة اليمنية وللجهود الدولية لإحلال السلام الدائم والشامل في اليمن.

وأكد الوزيران على أهمية المضي قدما في الجهود السياسية لاحلال السلام والعودة للمسار السياسي، مؤكدين على أهمية الالتزام بالمرجعيات الثلاث وعلى رأسها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216.