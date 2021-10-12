شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخدمة المدنية: الخميس إجازة رسمية بمناسبة 14 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الخميس القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بمناسبة الذكرى الـ 58 لثورة الـ 14 من أكتوبر.



وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان ذلك استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية .. رافعة أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.