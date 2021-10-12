وزير التخطيط يبحث مع وزيرة التعاون الدولي المصرية أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المصرية القاهرة، مع وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أوجه التعاون المشترك وتفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين.



وتم الاتفاق على حث كافة الوزارات القطاعية في الجانبين للعمل على إعداد وإنجاز ما يتعلق بالبرتوكولات التنفيذية للتعاون المشترك، تمهيدا للتوقيع عليها حال إنعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأكد الوزير باذيب، أهمية التعاون الاقتصادي وفتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية في جوانب التدريب والتأهيل وبناء القدرات والمجالات الصحية والزراعية والتجارية عبر زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار.

وثمن التسهيلات المقدمة من السلطات المصرية لأبناء الجالية اليمنية التي يتزايد عددها نتيجة الأوضاع الإنسانية بسبب الحرب التي تعيشها اليمن منذ سنوات .. مشيدا بالموقف المصري الثابت والدائم في دعم الشرعية الدستورية ودعم جهود استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

حضر اللقاء مسؤول التعاون الدولي بالسفارة اليمنية في القاهرة معين سلطان، ونائب مدير عام مكتب وزير التخطيط والتعاون الدولي ردفان محمد.