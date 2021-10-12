وكيل أول وزارة الداخلية يلتقي بأسر شهداء الحادث الاجرامي بسيئون

كما اطلعهم على حيثيات الحادث الاجرامي.. مؤكداً على مباشرة الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

التقى وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الشريف، اليوم، بمدينة سيئون بأسر ضباط الأمن الذين استهدفتهم ايادي الغدر والاجرام مساء أمس بسيئون.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012