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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل أول وزارة الداخلية يلتقي بأسر شهداء الحادث الاجرامي بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
التقى وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الشريف، اليوم، بمدينة سيئون بأسر ضباط الأمن الذين استهدفتهم ايادي الغدر والاجرام مساء أمس بسيئون.
ونقل الوكيل تعازي قيادة وزارة الداخلية لأسر وذوي الشهداء.. معبراً عن فخره واعتزازه بأدوارهم البطولية والمشرفة في خدمة الوطن.
كما اطلعهم على حيثيات الحادث الاجرامي.. مؤكداً على مباشرة الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.