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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء بسيئون يناقش تأسيس نادي لرعاية كبار السن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
ناقش لقاء بسيئون، مشروع تأسيس نادي الإكرام لرعاية كبار السن والمقدم من مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء.
وتحدث مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام عن المشروع الذي يعتبر النواة الاولى بمدينة سيئون , لافتا الى ان مشروع تأسيس النادي جاء انطلاقا من مخرجات الندوة التي اقامها المكتب في أكتوبر 2019م بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.