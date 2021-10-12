شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة تدريبية في لغة الإشارة للمعلمين بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم مركز تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة بوادي حضرموت اليوم بسيئون، دورة تدريبية في مجال لغة الإشارة للمعلمين والمعلمات المستجدين بمدرسة الأمل للصم والبكم.



وأشاد مدير مديرية سيئون محمد العامري، بجهود مركز تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة بوادي حضرموت، المتواصلة لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة حتى أصبح إنموذجاً يحتذى به، مؤكداً دعم السلطة المحلية للأنشطة والبرامج التي تقام بالمركز.