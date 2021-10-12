الحكومة تصدر تعميم عاجل بشأن 14 أكتوبر

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يزيد بن سلمان - شبوة - *الخدمة المدنية تعلن الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر*

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الخميس المقبل، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة 14 أكتوبر المجيدة.

وأشارت الوزارة، في إعلان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن إعلان الإجازة الرسمية بمناسبة ذكرى الثورة المجيدة جاء استناداً إلى ما نص عليه القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٠م بشأن الاجازات والعطل الرسمية.

وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية، وإلى كافة أبناء الشعب بهذه المناسبة الوطنية.