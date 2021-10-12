تصاعد حدة المعارك بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش في الجوبة والعبدية بمأرب.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أفادت مصادر محلية باشتداد المعارك في مديريتي 'العبدية' و'الجوبة'، جنوبي مأرب، إثر هجمات متتالية لمليشيا الحوثي.



وقالت المصادر إن رجال القبائل في 'العبدية' يخوضون معارك استماتة ضد المليشيا، رغم انقطاع الإمدادات العسكرية بشكل تام، وتردّي الأوضاع الإنسانية.

وبحسب المصادر، فإن جرحى المعارك لا يتوفّر لديهم سوى وحدة صحية واحدة، تنعدم فيها الإمكانات المطلوبة لإجراء تدخلات جراحية في أوساط المقاتلين أو المدنيين، كما يستحيل نقل الجرحى للعلاج إلى عاصمة المحافظة بسبب الحصار الذي تفرضه المليشيا للأسبوع الثالث.

وناشد بيان لسكان المديرية التحالف التدخل لإنقاذ الجرحى، وإمداد المقاتلين وإغاثة خمسة وثلاثين ألف نسمة