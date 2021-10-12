نقابة الصرافين في شبوة توقف بيع وشراء العملات بسبب استمرار انهيار الريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ شبوة

قررت نقابة الصرافين في محافظة شبوة وقف بيع وشراء العملات حتى إشعار آخر، بسبب انهيار العملة المحلية.



واستثنى تعميم صادر عن النقابة أصحاب الحالات المرضية والحرجة، حيث يمكن تحويل مبلغ لا يتجاوز ألفي ريال سعودي أو ما يعادلها بالدولار.

ودعا التعميم إلى عدم التعامل مع الصرافين غير المرخّصين، أو فتح حسابات مالية لهم.

وعزا التعميم هذا القرار إلى أنه جاء بسبب الانهيار الكبير للعملة اليمنية، وما تقتضيه مصلحة المواطنين، في الوقت الذي شهد فيه الريال اليمني تراجعا قياسيا جديدا، حيث بلغ سعر الدولار الواحد في تعاملات الاثنين أكثر من ألف ومائتين وخمسين ريال