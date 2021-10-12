اليمن تمنع دخول بضائع من السعودية.. تفاصيل

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يزيد بن سلمان - شبوة - *هيئة المواصفات والمقاييس ترفض منتجا مخالفا في الوديعة بحضرموت وتضبط وتسحب منتجات من الأسواق تضر بصحة وسلامة المواطنين في تعز*

خاص

قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، برفض 2167 من منتج نكتار مانجو مخالف للمواصفات القياسية في فترة الصلاحية.

وعبر فرعها في محافظة تعز قامت الهيئة بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة بسحب منتج مياه معبأة للشرب لمخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة حيث أنها لا تحمل أي بيانات إيضاحية.

وفي سياق متصل تم ضبط واتلاف كميات من منتج دجاج مجمد مخالف للمواصفات القياسية حيث تعرض المنتج للتلف نتيجة سوء النقل، كما تم ضبط واتلاف منتج كيك بالشوكولاتة مخالف للمواصفات القياسية في فترة الصلاحية ومنتج حلاوة طحينية مخالفة للمواصفات من حيث تغير الطعم وبعض خصائص المنتج.

تم الاتلاف بمشاركة قيادة الشرطة العسكرية لنقطة الهنجر والجهات ذات العلاقة.