شكرا لبحثكم عن خبر ميون تجدد مطالبة الحوثي بفك حصار المدنيين في العبدية فوراً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص

جددت منظمة ميون لحقوق الإنسان اليوم الاثنين مطالبتها جماعة الحوثي بفك الحصار عن مديرية العبدية والسماح بوصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين يتضورون جوعا دون قيد أو شرط.

كما جددت تأكيدها على مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والضغط بكافة السبل للحيلولة دون استخدام التضييق على المدنيين وسيلة لتحقيق أهداف عسكرية

وكان بيان صادر عن المنظمة نهاية سبتمبر الماضي قال إن التقارير الرسمية مفزعة عن تعرض السكان والنازحين في مديرية العبدية أقصى جنوب محافظة مأرب لحصار مطبق من قبل جماعة الحوثي. مشيراً إلى ما تمثله الهجمات الحوثية الساعية لاقتحام المديرية من خطورة على حياة المدنيين.

وأكدت المنظمة في بيانها تحققها "من وجود عراقيل أمام دخول البضائع والمواد الغذائية وصل بعضها إلى عدم السماح بدخولها للمدنيين المحاصرين في المديرية والبالغ عددهم أكثر من 25 ألف نسمة والذين باتوا يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة".

وطالب بيان ميون جماعة الحوثي بفك الحصار عن المديرية والسماح بوصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين يتضورون جوعا دون قيد أو شرط. ومؤكدة على مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان على وجوب الوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والضغط بكافة السبل للحيلولة دون استخدام التضييق على المدنيين وسيلة لتحقيق أهداف عسكرية