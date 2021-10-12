مصدر : يكشف سبب انتشار الكلاب البوليسية في حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عن سبب إنتشار قوة أمريكية شرق المكلا صباح اليوم. وقال مصدر لكريتر سكاي:ان القوة التي شوهدت صباح اليوم بغيل باوزير هي تابعة لبعثة ⁧طبية⁩ تابعة للأمم المتحدة حيث زارت مستشفى غيل باوزير وقدمت مساعدات

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