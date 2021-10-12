شكرا لبحثكم عن خبر شيخ قبلي بصنعاء يختطف ويحبس مواطن في سجنه الخاص .. شاهد زوجته وبناته يطلقن نداء استغاثة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ناشدت زوجة وبنات مواطن محتطف في سجن خاص لشيخ من مشايخ قبيلة في بني ضبيان بمحافظة صنعاء المنظمات الحقوقية والناشطون بتحويل قضيتهم إلى قضية "رأي عام" بعد تنصل المليشيا الحوثية في توفير الأمن وحماية المواطنين في مناطق سيطرتهم .

وأطلع المشهد اليمني على تسجيل مرئي ظهرت فيه زوجة وبنات المواطن عبد الله محمد الرحبي والذي ينتمي الى مديرية بني الحارث ومختطف منذ خمس سنوات في منزل شيخ من المشايخ النافذين في إحدى القرى بمديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء , طالبوا فيه بالضغط على الخاطفين بإطلاق سراحه كونه يعول خمسة أبناء ويعيشون في حياة اليتم رغم وجود والدهم على قيد الحياة .

وكان عدد كبير من أهالي ومشايخ مديرية بني الحارث قد اقاموا مظاهرات أكثر من مرة في حديقة الثورة بالمنطقة شمال العاصمة صنعاء من أجل مطالبة المليشيا الحوثية بإطلاق سراح الرحبي وتنفيذ الأحكام القضائية المطالبة بذلك لكن دون جدوى بسبب إنهيار الأوضاع القضائية والأمنية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية .