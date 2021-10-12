شكرا لبحثكم عن خبر رقم لا يصدق : كم بلغت عمولة تحويل الأموال من عدن الى صنعاء ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الصحفية جاكلين احمد:ذهبت الصرافة لتحويل مرتبات المرحوم المكلف باستلام مرتباته لاسرته إلى صنعاء ... وكانت المفاجأة الغير متوقعة...مقابل التحويل310%..نعم..لكي احول مئة الف علي دفع310الف مقابل تحويلها؟؟!!. واضافت:إلى أين وصلت وقاحة حكومة تدعي الشرعية وانتقالي يحارب طواحين الهواء لقتل الشعب بوهم دولة الجنوب . إلى أين يريدون ان يوصلوا الشعب .. ولمصلحة من كل هذا العقاب الذي يوجهونه لأبناء المناطق الشمالية ليس هناك من مستفيد سوى المسيطر على تلك المناطق.

واختتمت:فهل هي رغبة من الشرعية والانتقالي لدفع ابناء تلك المناطق بالعودة إلى أحضان المسيطرين هناك رغبة وإقرار بعد كل ما يحدث لهم ماذا يريد قطبي الصراع بالضبط في المناطق المحررة.



كانت هذه تفاصيل خبر رقم لا يصدق : كم بلغت عمولة تحويل الأموال من عدن الى صنعاء ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.