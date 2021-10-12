الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على هذه المحافظات خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية المتوقعة لأحوال الطقس في محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمةً.



وتوقعت النشرة أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية صحو إلى غائم جزئياً والفرصة مهيئة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على السلسلة الجبلية الغربية والجنوبية الغربية ومن المحتمل امتدادها إلى الهضاب الداخلية لمحافظات (حضرموت، شبوه، أبين، الضالع والبيضاء) في فترتي الظهيرة والمساء.

وذكرت أن المناطق الساحلية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً، ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على الساحل الغربي وباب المندب والمناطق الداخلية لها فيما تكون الأمطار خفيفة على السواحل الجنوبية الشرقية.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية سيكون فيها طقس صحو إلى غائم جزيئاً، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس صحو إلى غائم جزيئاً مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً و أقصى سرعة لها 22عقده تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

و نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية:-

1- المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها:-

- الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم.

- الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية.

- سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

2- مرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج