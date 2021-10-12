أربع حالات وفاة وعشرات الإصابات جراء تفشي الحميات بمديرية مودية في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ أبين

قالت مصادر طبية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، إن ما لايقل عن 4 أشخاص بينهم طفل توفوا في مديرية مودية خلال الأيام الماضية، جراء اصابتهم بالحميات التي انتشرت على نطاق واسع.



وأكدت المصادر وفاة طفل في التاسعة من عمره، يوم أمس الإثنين بعد ساعات من إصابته بالحميات الفيروسية فيما توفي ثلاثة أشخاص "كبار في السن" في وقت سابق هذا الاسبوع داخل منازلهم.

واشارت المصادر الى ان أكثر من 40 حالة إصابة بالحميات سجلت وفق الحالات التي قدمت إلى مستشفى المديرية عقب شهر ونصف من بدء انتشارها، لكن المصادر الطبية واخرى محلية أشارت إلى أن عشرات الحالات فضلت البقاء في منازلها.

ورغم استقباله للحالات المرضية فإن مستشفى مديرية مودية يفتقد للدعم الطبي المنتظم إلى جانب نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وتزايدت الضغوط فيما يخص السعة السريرية للمستشفى مع ارتفاع عدد الحالات القادمة إليه.

وفي السياق قالت مصادر محلية في مديرية لودر شمالي شرق محافظة أبين ان العشرات من المواطنين في المدينة أصيبوا بالحميات المنتشرة مؤخرًا فيما لم تسجل أي حالات وفاة حتى الآن.

وبحسب المصادر الطبية فإن أحد مسببات انتشار الحمى الفيروسية "الحميات" المياه الراكدة الناتجة عن تجمع مياه الأمطار والسيول التي هطلت على أجزاء واسعة من مديريتي لودر ومودية