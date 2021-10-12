شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تتقدم في العبدية بمأرب وتسيطر على عدد من المناطق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 الخليج 365 ـ مأرب أكدت مصادر محلية سيطرة ميليشيا الحوثي على مناطق الروضة والخوير بمديرية الجوبة في محافظة مأرب.

ولفت إلى تمركز الميليشيا في جبال هامة وخاصة جبل المغرة وقرية القاهر ووادي الزاحم المطلّة على مثلث واسط. وفرض الحوثيون حصاراً على مديرية العبدية التي تشهد مناطقها مواجهات عنيفة. وحاصر الحوثيون العبدية بعد سيطرتهم على مركز مديرية حريب في المحافظة ذاتها