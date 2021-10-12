وزير الخارجية يبحث مع نظيره الارتيري ملف خزان صافر والعلاقات الثنائية بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع نظيره الارتيري عثمان صالح العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومستجدات الأوضاع على الساحتين اليمنية والاقليمية، ومجمل القضايا التي تهم البلدين.



وخلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز، اطلع بن مبارك نظيره الارتيري على أخر التطورات في اليمن وتداعيات الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي بدعم من النظام الايراني.

وتطرقا الى قضية خزان صافر وتبعاته الكارثية على اليمن والاقليم، مؤكدين حرص البلدين على تعزيز التنسيق والتعاون لمتابعة مختلف القضايا الثنائية بين الجانبين.

وأكد الوزير الارتيري دعم بلاده للحكومة اليمنية ووقوفها مع وحدة اليمن وسيادته واستقراره.

حضر اللقاء رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر هادي ومندوبة إريتريا في الأمم المتحدة السفيرة صوفيا تيسفاماريام.