القائم بأعمال مدير عام سيحوت يلتقي مدير المعهد الكندي للتمريض والتأهيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، صباح اليوم، بمكتبه، مدير المعهد الكندي للتمريض والتأهيل الأستاذ محمد الحربي.



ويهدف اللقاء إلى إقامة دورات تدريبية في مجال اللغة الإنجليزية، وفي مجال التمريض، للراغبين بالالتحاق بهذه البرامج التدريبية من أبناء مديرية سيحوت، حيث ستقام الدورات بالفترة المسائية، وبرسوم شهرية رمزية.

ورحب الشيخ الزويدي، بالمدير التنفيذي للمعهد الكندي ومرافقيه، مثمناً الجهود التي يبذلها القائمين على المعهد، مؤكداً بأن السلطة المحلية بمديرية سيحوت ستعمل على تذليل كافة الصعاب التي من شأنها إعاقة إقامة هذه الدورات، علماً بأن المشروع يعد المشروع التعليمي الأول في مجال اللغة الإنجليزية والتمريض بالمديرية.

حضر اللقاء كلاً من، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، و رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمحلي المديرية الأستاذ طاهر بن عويض، ومدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ سعيد مبارك معرابي، ومدير مكتب الصناعة والتجارة الشيخ محمد علي بن خريسان الزويدي، ومدير مركز الإنزال السمكي بسيحوت الشيخ سالم أحمد علوش، و إعلامي المعهد الأستاذ أسامة صالح.