ثانوية بلقيس للبنات تقيم حفلا فنياً وتكريمياً بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أقامت ثانوية بلقيس للبنات بمدينة الغيضة حفلا تكريميا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت اشراف مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة .



وخلال الفعالية هنأ وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي جميع المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة ، مشيراً إلى أن من واجبات واهتمامات السلطة المحلية الاهتمام بالمعلم والاحتفاء به وتكريمه .

من جانبه أشار مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الاستاذ سمير مبخوت هراش إلى أهمية الاهتمام بالمعلمين ، لافتاً إلى أن مكتب التربية بالمحافظة يطمح لتكريم كافة المعلمين على مستوى المحافظة لولا الظروف الحالية التي تعيشها المحافظة والبلاد بشكل عام .

وكانت مديرة ثانوية بلقيس للبنات الاستاذة فاطمة الشماسي أشارت إلى أن إقامة هذه الاحتفالية ينبعث من شعور يملؤه التقدير والاحترام للمعلم ، موجهة دعوتها لكافة المعلمات بضرورة التحمل والصبر في سبيل تعليم الأجيال .

وتخللت الاحتفالية مجموعة من القصائد الشعرية عن المعلم ومجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة .

وجرى في نهاية الحفل تكريم مجموعة من الكوادر التربوية والتعليمية ومجموعة من المعلمين والمعلمات