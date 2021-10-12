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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثانوية بلقيس للبنات تقيم حفلا فنياً وتكريمياً بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
الخليج 365 - المهرة
أقامت ثانوية بلقيس للبنات بمدينة الغيضة حفلا تكريميا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت اشراف مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة .
وخلال الفعالية هنأ وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي جميع المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة ، مشيراً إلى أن من واجبات واهتمامات السلطة المحلية الاهتمام بالمعلم والاحتفاء به وتكريمه .
من جانبه أشار مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الاستاذ سمير مبخوت هراش إلى أهمية الاهتمام بالمعلمين ، لافتاً إلى أن مكتب التربية بالمحافظة يطمح لتكريم كافة المعلمين على مستوى المحافظة لولا الظروف الحالية التي تعيشها المحافظة والبلاد بشكل عام .
وكانت مديرة ثانوية بلقيس للبنات الاستاذة فاطمة الشماسي أشارت إلى أن إقامة هذه الاحتفالية ينبعث من شعور يملؤه التقدير والاحترام للمعلم ، موجهة دعوتها لكافة المعلمات بضرورة التحمل والصبر في سبيل تعليم الأجيال .
وتخللت الاحتفالية مجموعة من القصائد الشعرية عن المعلم ومجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة .
وجرى في نهاية الحفل تكريم مجموعة من الكوادر التربوية والتعليمية ومجموعة من المعلمين والمعلمات