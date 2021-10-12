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ثانوية بلقيس للبنات تقيم حفلا فنياً وتكريمياً بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أقامت ثانوية بلقيس للبنات بمدينة الغيضة حفلا تكريميا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت اشراف مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة .

 

وخلال الفعالية هنأ وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي جميع المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة ، مشيراً إلى أن من واجبات واهتمامات السلطة المحلية الاهتمام بالمعلم والاحتفاء به وتكريمه .

 

من جانبه أشار مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الاستاذ سمير مبخوت هراش إلى أهمية الاهتمام بالمعلمين ، لافتاً إلى أن مكتب التربية بالمحافظة يطمح لتكريم كافة المعلمين على مستوى المحافظة لولا الظروف الحالية التي تعيشها المحافظة والبلاد بشكل عام .

 

وكانت مديرة ثانوية بلقيس للبنات الاستاذة فاطمة الشماسي أشارت إلى أن إقامة هذه الاحتفالية ينبعث من شعور يملؤه التقدير والاحترام للمعلم ، موجهة دعوتها لكافة المعلمات بضرورة التحمل والصبر في سبيل تعليم الأجيال .

 

وتخللت الاحتفالية مجموعة من القصائد الشعرية عن المعلم ومجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة .

 

وجرى في نهاية الحفل تكريم مجموعة من الكوادر التربوية والتعليمية ومجموعة من  المعلمين والمعلمات

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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