سيئون.. مستخدمو الانترنت الارضي يشكون ضعف وبطء الخدمة

وقال ناشطون ان الخدمة باتت ضعيفة جدا ولاترقى للمستوى المطلوب خاصة بعد انقطاع الكيبل مؤخرا في محافظة المهرة.

شكى عدد من مستخدمي خدمة الانترنت ADSL الارضي التابع لشركة "يمن نت" من بطؤ وتقطعات في الخدمة في محافظة حضرموت لاسيما واديها.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة