- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيئون.. مستخدمو الانترنت الارضي يشكون ضعف وبطء الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
الخليج 365 - سيئون
شكى عدد من مستخدمي خدمة الانترنت ADSL الارضي التابع لشركة "يمن نت" من بطؤ وتقطعات في الخدمة في محافظة حضرموت لاسيما واديها.
وقال ناشطون ان الخدمة باتت ضعيفة جدا ولاترقى للمستوى المطلوب خاصة بعد انقطاع الكيبل مؤخرا في محافظة المهرة.
وناشد المستخدمون الجهات ذات العلاقة بسرعة اصلاح الخلل ووضع معالجات سريعة لضمان عدم انقطاع الخدمة وزيادة ادائها.