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سيئون.. مستخدمو الانترنت الارضي يشكون ضعف وبطء الخدمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

شكى عدد من مستخدمي خدمة الانترنت ADSL الارضي التابع لشركة "يمن نت" من بطؤ وتقطعات في الخدمة في محافظة حضرموت لاسيما واديها.

 

وقال ناشطون ان الخدمة باتت ضعيفة جدا ولاترقى للمستوى المطلوب خاصة بعد انقطاع الكيبل مؤخرا في محافظة المهرة.

 

وناشد المستخدمون الجهات ذات العلاقة بسرعة اصلاح الخلل ووضع معالجات سريعة لضمان عدم انقطاع الخدمة وزيادة ادائها. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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