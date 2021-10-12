شكرا لبحثكم عن خبر صور: جنود أمريكيين فوق مدرعات وكلاب مدربة تنتشر في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتشرت قوات ومدرعات أمريكية وكلاب تفتيش في شوارع مدينة غيل باوزير بمحافظة حضرموت، في ظل تحركات أمنية غير مسبوقة تشهدها المحافظة عقب تفجير إرهابي استهدف ضباطًا في وزارة الداخلية بمدينة سيئون، الليلة الماضية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات ومدرعات أمريكية، ترافقها كلاب تفتيش، تنتشر منذ صباح اليوم الثلاثاء، في شوارع مدينة غيل باوزير شرق مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأوضحت المصادر، أن القوات نصبت نقاط تفتيش حول مستشفى المدينة، دون معرفة الأسباب حتى الآن.

وأظهرت صور، انتشار المدرعات والجنود والكلاب البوليسية، قبل أنها بمدينة غيل باوزير، ولم يصدر إعلان رسمي بشأن ما يحدث.

والليلة الماضية، نعت وزارة الداخلية استشهاد ثلاثة من خيرة ضباطها، قُتلوا إثر استهدافهم بزرع عبوة ناسفة بمركبتهم بمدينة سيئون بوادي حضرموت، ودعت وزارة جميع المواطنين للقيام بالدور المكمل للأجهزة الأمنية في التبليغ عن أي تحركات أو عناصر إرهابية لردعها والكف عن شرها في زهق أرواح بريئة.