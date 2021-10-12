شكرا لبحثكم عن خبر ضبط أشجار مخدر الحشيش بين أشجار القات بصنعاء في زمن الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعه لمليشيا الحوثي الانقلابية أولى جلساتها لمحاكمة ثلاثة متهمين بزراعة الحشيش في مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وكانت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء قد احالت المتهمين الثلاثة إلى المحكمة بتهمة زراعة الحشيش داخل مزرعتين للقات في قرية الردة بمديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وقال مصدر قضائي ان النيابة الجزائية انتقلت مع عدد من المختصين بالادارة العامة لمكافحة المخرات لمعاينة المزرعتين وضبط وارسال عينة من الكمية الى المعمل الجنائي لفحصها.

وأوضح المصدر ان لاجهزة الامنية تتعقب ثلاثة متهمين اخرين على ذمة القضية، مضيفا ان المتهمين يقومون بزراعة الحشيش بجوار مزارع القات للتمويه.