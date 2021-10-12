المحافظ لملس يشكل لجنة خاصة بأحداث كريتر يراسها عدنان الكاف

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يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس قرارين إداريين، يخصان أحداث كريتر الأخيرة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن . وجاء في القرار الإداري الأول : المحافظ أحمد لملس يشكل لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون التنمية المهندس عدنان الكاف وعضوية كلا من.. ١-مديرعام مديرية صيرة. ٢-مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق. لرفع الأضرار التي لحقت بمساكن وسيارات واملاك المواطنين من جراء المواجهات الأمنية مع الجماعات الخارجة عن القانون, حيث تقوم اللجنة برفع تقريرها إلى المحافظ في مدة لا تتجاوز الأسبوعين . وجاء في القرار الإداري الأول : المحافظ احمد لملس يكلف وكيل المحافظة عدنان محمد الكاف بالإشراف على أعمال المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن. واصدر المحافظ قراره على ان يقوم الوكيل برفع تقارير شهرية مفصلة عن اعمال المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي الى محافظ المحافظة رئيس مجلس الادارة.

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