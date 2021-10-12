شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : صورة من منزل في الصافية بصنعاء .. هنا تمت الجريمة التي ابكت جميع اليمنيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وفي مثل ظهر هذا يوم امس 11/10/1977م ، ترك الشهيد ابراهيم الحمدي حراسه يكملون غداءهم ، ولبى دعوة ضيافة لتناول الغداء عند نائبه في صنعاء منزل الغشمي الكائن بالصافية ، وقطع الشهيد طريقه بخطى الواثق بالمضيف بينما كان المضيف يدس القتلة المتعطشين لقتل كل جميل في هذا الوطن في اركان منزله وزواياه المظلمة كظلمة نفسه المنحطة.
واختار باحترافية من ﻻ يجيد الا القتل وﻻ يمتهن سواه ، وصل الشهيد مكمن الغدر وسلم بصفاء نية والقى على قاتليه ابتسامته البرئية ،وصافحهم بيده التي امتدت باحسان اليهم لانتشالهم مرارا – دون جدوى – من مستنقع عيشتهم السافلة واخلاقهم الهابطة ، صافحه القتلة بيد وبالاخرى خنجر سفالتهم ونذالتهم ، تناول الشهيد وجبة الغداء ، ربما انه لم يكملها ، ومن وقتها لم تكتمل للشعب اليمني وجبة وﻻ لقمة عيش وﻻ كرامة.
السفلة يقتلون ضيفهم بسابقة لم يفعلها احد من العالمين ،فللضيف حرمة وكرامة ، رحل شهيدا ولحق الخزي والعار بالمضيف والقتلة الى يوم الدين .
ووصف الناشطون الشهيد الحمدي بأنه الضيف الدائم في قلوب كل ابناء اليمن ، حتى اولئك الذين لم يعرفوه .
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