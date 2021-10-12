شكرا لبحثكم عن خبر أغلى سفرية في العالم .. لن تصدق الرقم الفلكي للطائرة (650 مليون ريال تقريبا) التي أقلت معين عبدالملك من عدن إلى القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن الصحفي محمد الخامري هجوما عنيفا على رئيس الوزراء معين عبدالملك بعد حجزه طائرة خاصة يوم أمس الأحد للتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الخامري ، في منشور على حسابه في فيسبوك بأن عبدالملك كان سيحترم لو حجز على الدرجة الأولى في إحدى رحلات طيران اليمنية اليومية إلى القاهرة ، وسيثمنه الشعب كمسؤول يحترم ذاته ويحس بمعاناتهم .

وأضاف الخامري :” لكنه أبى إلا ان يكون الدلدول كما يسميه أبناء عدن، واستأجر طائرة خاصة بأكثر من نصف مليون دولار (650 مليون ريال تقريبا) كانت كفيلة بتغطية جزء كبير من المرتبات .

وحول معنى وصف الدلدول ، قال الخامري بأنه المسؤول الذي لايحكم بإرادته وانما يحمل اللقب وينفذ أوامر من عينه، وعايش دور المسؤول الحقيقي لجني مكاسب المنصب فقط ، في اشارة إلى تحكم السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر بقرارات عبدالملك .

وكان رئيس الوزراء في الشرعية معين عبدالملك ق توجه يوم أمس الأحد إلى القاهرة للقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، بحسب إعلام الشرعية.