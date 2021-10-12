شكرا لبحثكم عن خبر صحافي عسكري يروي تفاصيل تفجير سيئون ويكشف عن أسماء الضحايا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتبر الصحافي العسكري علي منصور مقراط التفجير الإرهابي الإجرامي الذي شهدته مدينة سيؤن حاضرة الوادي والصحراء مساء الاثنين واستشهد على أثره قائد كتيبة الطوارئ المستحدثة العقيد مروان صالح العولقي واثنين من مرافقيه ، عملا ارهابيا مدبر بدقة والهدف الحقيقي خلق حالة الخوف والهلع.

وقال الصحافي علي مقراط المعلومات الدقيقة المتوفرة لديه أن كتيبة الطوارئ تابعة لوزارة الداخلية واستحدثها الوزير حيدان مؤخرأ لتعزيز الوضع الأمني في مديريات الوادي والصحراء التي تنشط فيها الجماعات المتطرفة وتقوم بعمليات اغتيالات لجنود الجيش والأمن وعين العقيد مروان قائدا لها.

وأوضح مقراط أن الشهيد مروان كان مريض مرقد في إحدى مشافي سيؤن وخرج مع اثنين من مرافقيه في سيارة هايلوكس لتناول العشاء وبعد مغادرته المطعم وعلى مسافة قريبة وسط السوق تم تفجير السيارة واستشهد في الحال ومرافقيه.

وكشف الصحفي علي مقراط وهو رئيس صحيفة الجيش ان في سيؤن صراع كبير ليس جنوبي وحسب بل جنوبي شمالي لافتا القوات العسكرية الشمالية هي الأقوى والمسيطرة على الأرض رغم ان قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس جنوبي لكنه يحاول أن يمسك العصا من الوسط والحياد لتجنيب تفجير صراع دامي في هذا الظرف العصيب حسب تعبيره.