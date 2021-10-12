شكرا لبحثكم عن خبر فريق الحوار الوطني الجنوبي يقف أمام تقارير لقاءاته مع المكونات والشخصيات ويسمي متحدثه الرسمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد فريق الحوار الوطني الجنوبي، الإثنين، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ مراد الحالمي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس الفريق.

واستهل الاجتماع، بقراءة سورة الفاتحة، على أرواح شهداء الحادث الإرهابي - المدان بشدة على نطاق واسع داخلياً وخارجياً - الذي استهدف الأستاذ أحمد لملس الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، محافظ العاصمة عدن، واللواء سالم السقطري نائب الأمين العام، وزير الثروة السمكية والزراعة ومرافقيهما.

وأكد الاجتماع إن ما شهده الجنوب، وتحديدًا ماشهدته مدينة كريتر من أعمال مسلحة وتخريبية، يؤكد أهمية ودور الحوار الوطني الجنوبي بأفق مفتوح في مواجهة التحديات التي تواجه الجنوب ومشروعه الوطني، أكثر من أي مضى.

وقدم رئيس الفريق لمحة عن تفاعل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي مع الإحاطات المقدمة إليها عن عمل الفريق في الخارج، وما اتخذته من قرارات للدفع بوتيرة الحوار قدماً - مع مختلف الأطراف الجنوبية - على قاعدة أن الجنوب وطن يتسع لكل أبنائه، دون إقصاء أو تهميش، وبهم يستعاد وتبنى دولته الاتحادية الفيدرالية المستقلة.

وناقش الاجتماع عدداً من تقارير اللقاءات التي تمت مع المكونات والشخصيات الوطنية الجنوبية، مؤكداً استكمال التواصل مع بقية المكونات والشخصيات الأخرى بكل حرص ومسؤولية.

وعبر الفريق عن تقديره العالي للاستجابة والتفاعل الوطني اللذين أبدتهما المكونات والشخصيات الوطنية الجنوبية لما من شأنه تعزيز الجبهة الوطنية الداخلية وإنجاح مهام الفريق.

وقد توافق الاجتماع على تكليف عضو فريق الحوار د. سعيد الجريري متحدثاً رسمياً للفريق.



